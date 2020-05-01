ВОЗ: учёные подтверждают естественное происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/745a7712-8bda-11ea-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение. Так считают многие учёные всего мира. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области здравоохранения Майкл Райан.

Мы получаем информацию от многих учёных, и все говорят одно и то же: у вируса естественное происхождение, — рассказал Райан во время брифинга.

По его словам, в настоящее время нужно установить природного носителя этого вируса. Это поможет принять профилактические меры, чтобы не допустить вспышку вируса в будущем.

NEWS.ru писал, что ВОЗ оставила в силе глобальный режим чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с пандемией коронавируса.

Ранее китайские власти отказали ВОЗ в участии в расследовании о происхождении коронавируса. Пекин не предоставил экспертам организации документы вирусологических лабораторий в городе Ухань. Именно в этом городе был зафиксирован очаг коронавируса 31 декабря 2019 года.