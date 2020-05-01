Глава ВОЗ оставил в силе глобальный режим ЧС в связи с COVID-19

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Украина получила $14,5 млн от США на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них, 12 миллионов, пойдёт на укрепление местного здравоохранения, 2,4 миллиона — на поддержку уязвимых слоёв населения.

Другие постсоветские страны получили от Вашингтона не такие значительные суммы. Азербайджан — около $2,2 млн. Армения и Грузия получили по $1,7 млн, Казахстан — $1,6 млн, Белоруссия — $1,3 млн,...