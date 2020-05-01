Глава ВОЗ оставил в силе глобальный режим ЧС в связи с COVID-19

https://static.news.ru/photo/80687b1e-8bc4-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Пандемия остаётся чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения, — цитирует ТАСС Гебрейесуса.
Глава организации сделал это заявление по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, прошедшего в режиме телеконференции.
Как писал NEWS.ru, власти КНР отказали ВОЗ в участии в расследовании о происхождении коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа. Национальное расследование Китая уже ведётся, но на этой стадии мировых экспертов к участию не пригласили. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая. Кроме того, по его словам, Китай не предоставил ВОЗ доступ к документам двух вирусологических лабораторий в Ухани, откуда началось распространение COVID-19. Также представитель ВОЗ добавил, что в организации не сомневаются в естественном происхождении вируса.