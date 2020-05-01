Китай не допустил ВОЗ к расследованию о происхождении коронавируса

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Власти КНР отказали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в принятии участия в расследовании о происхождении коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

Мы знаем, что национальное расследование (Китая — прим. NEWS.ru) уже ведётся, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая, — сказал Галеа в интервью Sky News.

Кроме того, по его словам, Китай не предоставил ВОЗ доступ к документам двух вирусологических лабораторий в Ухани, откуда началось распространение COVID-19.

Также представитель ВОЗ добавил, что в организации не сомневаются в естественном происхождении вируса.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович заявила, что невозможно предугадать возможную дату выхода РФ на плато по COVID-19.