ВОЗ: смертность от коронавируса выросла на 21%

Заражаемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю выросла на 8%, а смертность от вызванных инфекцией осложнений увеличилась на 21%. Об этом сообщается в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

Каждый день фиксировалось около 540 тысяч новых случаев. За неделю с болезнью не справились 69 тысяч человек, что на 21% больше, чем неделей ранее, когда умерли 56 тысяч заболевших.

В Европе за семь дней заразились свыше 1 млн человек, скончались более 7 тысяч. В Северной и Южной Африке за этот период заразились более 1,2 млн человек, было зафиксировано свыше 28 тысяч летальных исходов.

За неделю новый антирекорд был зафиксирован в США (+500 332), Бразилии (+324 334), Индонезии (+289 029), Великобритании (+282 920) и Индии (+265 836).

Во Всемирной организации здравоохранения также сообщили, что новый штамм «дельта» распространился на 132 страны, хотя был ранее обнаружен в 124 странах.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для победы над коронавирусной инфекцией к сентябрю 2022 года следует привить 70% населения. Он пояснил, что для достижения этой цели необходимо 11 млрд доз вакцин. Гебрейсус подчеркнул, что «пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней».