ВОЗ рекомендует отменить мероприятия по случаю Дня Победы

https://static.news.ru/photo/29afb9a6-9059-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что государствам необходимо найти новые способы празднования Дня Победы. По его словам, массовые мероприятия в этот день могут спровоцировать новую вспышку заболевания.

Он отметил, что в ВОЗ уважительно относятся к этой дате, однако нельзя подвергать риску жизни людей, передаёт РИА Новости.

В настоящее время 43 страны, которые ввели карантинные меры, постепенно начинают смягчать режим ограничений. Но вирус не ушёл из-за того, что все люди внезапно были изолированы. Выход должен быть постепенным. И необходимо помнить, что сейчас не время для празднований, но время для подготовки, — подчеркнул Клюге.