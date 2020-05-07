ВОЗ рекомендует отменить мероприятия по случаю Дня Победы

Региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что государствам необходимо найти новые способы празднования Дня Победы. По его словам, массовые мероприятия в этот день могут спровоцировать новую вспышку заболевания.
Он отметил, что в ВОЗ уважительно относятся к этой дате, однако нельзя подвергать риску жизни людей,
В настоящее время 43 страны, которые ввели карантинные меры, постепенно начинают смягчать режим ограничений. Но вирус не ушёл из-за того, что все люди внезапно были изолированы. Выход должен быть постепенным. И необходимо помнить, что сейчас не время для празднований, но время для подготовки, — подчеркнул Клюге.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей. Политик
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