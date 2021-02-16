ВОЗ предупредила об активном распространении новых штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/1c809030-70e5-11eb-9100-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Несмотря на улучшение общей статистики по распространению заболевания в последние недели, новые штаммы COVID-19 продолжают выявлять в различных странах.

Так, «британский» штамм коронавируса был обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих, говорится в еженедельном отчёте международной организации.

Также за прошедшую неделю «южноафриканская» версия коронавируса была найдена ещё в двух странах — на сегодняшний день случаи заражения фиксировались в 46 странах мира. А обнаруженный штамм в Японии и Бразилии перекочевал на территорию ещё шести государств, их общее число увеличилось до 21.

В то же время в ВОЗ отметили продолжающуюся тенденцию по снижению темпов распространения заболевания. Число новых пациентов с COVID-19 по всему миру за неделю сократилось на 16% — до 2,7 млн. Количество летальных исходов упало на 10% — до 81 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают жизнеспособными четыре версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал пандемию COVID-19.

Вирус мог быть передан от животного к человеку через промежуточного хозяина. Это версия считается у специалистов наиболее вероятной. Также вирус мог быть передан от животного к человеку напрямую, что считается вероятным, через замороженные продукты (маловероятно), либо из-за утечки из лаборатории (маловероятно).