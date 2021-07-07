ВОЗ: новые штаммы коронавируса могут победить в гонке с вакцинами

Обладающие высокой заразностью новые штаммы коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами. Это происходит из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом заявил генсек Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению, — убеждён глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус рассказал, что пандемия находится на очень опасной стадии. Он считает, что единственным выходом из ситуации является поддержка стран в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин. В настоящее время наблюдается резкий рост заболеваемости в странах Африки, Америки и Азии.

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала предрёк Европе четвёртую волну коронавируса. Её следует ждать осенью этого года, но, скорее всего, она будет не такой сильной.