ВОЗ: ни одна вакцина от COVID-19 не прошла окончательную регистрацию

https://static.news.ru/photo/3d31bf2c-2a57-11eb-86dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ещё ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию, заявил в ходе онлайн-брифинга директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.

Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них, — отметил аль-Мандари, слова которого приводит ТАСС.

Вакцина AZD1222 от AstraZeneca разрабатывается группой молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них. Учёные модифицировали структуру генома вируса таким образом, чтобы он заставлял организм вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные частицы коронавируса.

В то же время вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Ранее NEWS.ru писал, что производители российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, рассказала представитель ведомства в РФ Мелита Вуйнович.