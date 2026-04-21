21 апреля 2026 в 13:36

Политолог ответил, почему план Зеленского переждать Трампа не сработает

Политолог Самонкин: ВСУ потерпят поражение на фронте до окончания срока Трампа

ВСУ потерпят поражение на фронте до завершения президентского срока Дональда Трампа в США, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что американский лидер не способен быть гарантом мира. По словам политолога, глобальный интерес к украинскому кризису иссяк из-за ближневосточного конфликта.

Любой вариант возможен: [поражение ВСУ на фронте до окончания срока Трампа или уход Зеленского под давлением Запада]. Фронт спецоперации сужается на запад. Харьковская и Одесская области в перспективе вполне могут отойти к России на правах новых регионов. Касательно именно западных земель, где, казалось бы, должен быть такой лояльный Киеву резерв, там сейчас очень активно действуют проевропейские организации. Три раздела Украины в истории уже было. Четвертый, возможно, повторится. Здесь все сценарии имеют право на существование, — сказал Самонкин.

Он подчеркнул, что успех в специальной военной операции приносит России не только значительные репутационные выгоды, но и прежде всего возвращение исторических территорий с русскоязычным населением. По словам Самонкина, жители этих регионов находятся в тяжелом положении, испытывая сильное давление со стороны ТЦК.

Кейс на третью мировую войну и продолжение гибридной информационной войны против всех уже перешел в формат Ближневосточного региона. Там сейчас идет очень серьезная геополитическая схватка великих держав. Украина потихоньку остывает, и интерес именно со стороны США к ней очень резко падает. Ближайшие два года еще больше изменят глобальную картину мировых конфликтов. Что касается украинцев, мне кажется, сами американцы потом признают, что их стратегия была неперспективной и неинтересной, и попытаются как-то очень вежливо выйти из этого кризиса, — резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский раскритиковал Вашингтон за ослабление санкций против российского нефтяного сектора. В то же время он поблагодарил западных партнеров за поддержку, которая якобы помогает сдерживать Москву.

