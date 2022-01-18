ВОЗ не нашла научного подтверждения необходимости ревакцинации

Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей в настоящее время нет. Об этом заявила в ходе брифинга старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, сообщает РИА Новости.

Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах, — сказала она.

По словам специалиста, вопрос распределения бустерных доз вакцин среди населения будет обсуждаться в ближайшие дни на чрезвычайном заседании экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

Ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери заявил, что частая ревакцинация от коронавируса может нанести вред иммунитету. По его мнению, короткие периоды в четыре месяца между введением доз вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека.

В свою очередь британские исследователи заявили, что третья доза вакцины усиливает защиту организма на 70–75% против «омикрона». Это заметно ниже, чем от «дельта»-штамма.