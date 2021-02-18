ВОЗ назвала высоким риск распространения Эболы в Гвинее

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Риск распространения лихорадки Эбола в Гвинее расценивается как «очень высокий», а опасность для региона — как «высокая». Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ расценивает риск распространения [Эболы] в стране как очень высокий, учитывая неизвестные масштабы, длительность и происхождение вспышки, потенциально большое число контактов, потенциальное распространение на другие части Гвинеи и соседние страны, ограниченные на настоящий момент возможности для реагирования на месте и неизвестный штамм вируса, — говорится в организации.

В настоящее время от Эболы в стране умерли пять человек. Ситуацию осложняет ситуация в местной системе здравоохранения, которая противостояла пандемии коронавируса, вспышкам жёлтой лихорадки и кори.

Случаи Эболы были зарегистрированы в префектуре Нзерекоре, она граничит с Либерией и Сьерра-Леоне, в этих странах ранее были зарегистрированы вспышки этой болезни. В ВОЗ отмечают, что граница между странами открыта, что представляет риск распространения вируса. В организации призывают провести подготовительные мероприятия в соседних с Гвинеей странах, чтобы не допустить распространения Эболы. При этом ограничения на поездку в Гвинею и торговлю с ней вводить не следует.

14 февраля стало известно об эпидемии Эболы на юго-востоке Гвинеи. Первый случай смерти был зафиксирован в городе Гуеке 28 января. Тогда умерла медсестра. Всего было выявлено 192 контакта заражённых людей со здоровыми.

Как писал NEWS.ru, академик РАН Вадим Покровский призвал к бдительности из-за вспышки Эболы. Он напомнил, что болезнь передаётся не воздушно-капельным путём, как коронавирус, а через непосредственный контакт с заражённым. Из-за этого заболевание не должно вызвать массированную вспышку, которая приведёт к эпидемии. Кроме того, вакцина от Эболы существует в России. Её разработали в небезызвестном центре им. Гамалеи, который также создал вакцину от коронавируса.