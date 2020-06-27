ВОЗ назвала число заражённых коронавирусом за прошедшие сутки

https://static.news.ru/photo/0a072210-b8b3-11ea-abbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 179 тысячах новых заражений коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число инфицированных превысило 9,65 млн человек.

На сегодняшний день от болезни скончались около 489 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,8 млн. На данный момент лидером по числу зараженных людей являются США — 2 407 590 человек. Второе место занимает Бразилия — 1 228 114, а на третьей строчке Россия — 627 646.

Ранее американские исследователи установили, что вызывающий коронавирус вирус SARS-CoV-2 может протягивать от поражённых клеток нити, напоминающие щупальца. Некоторые эксперты полагают, что для лечения COVID-19 можно использовать препараты от рака.

NEWS.ru также информировал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что все люди в мире должны получить доступ к вакцинам от СOVID-19.