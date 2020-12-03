ВОЗ может ввести сертификаты вакцинации для туризма

https://static.news.ru/photo/17954ada-3575-11eb-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести так называемые электронные сертификаты вакцинации для путешествий.

В частности, ВОЗ рекомендовала странам отказаться от «паспортов иммунитета» для выздоровевших от коронавируса. Их предлагается заменить «электронными сертификатами вакцинации», передаёт портал argumenti.ru.

Одно из предложений связано с введением практики получения электронного сертификата вакцинации, — говорится в сообщении ВОЗ.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.