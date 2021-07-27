ВОЗ исключила российский штамм COVID из списка для отслеживания

Российский штамм коронавируса исключили из списка для отслеживания. Соответствующее решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За штаммом коронавируса AT.1, который был впервые обнаружен в России, больше не будут следить. Он исключён из списка для мониторинга, следует из реестра на сайте организации.

AT.1 был зафиксирован в России в январе 2021 года. Штамм отслеживали с 9 июля. В системе мониторинга ВОЗ также есть штаммы, выявленные в Бразилии, на Филиппинах, в Колумбии, Индонезии, Великобритании и США.

Вирус должен иметь генетические изменения, влияющие на его характеристики, и представлять возможные риски в будущем, чтобы попасть в систему мониторинга. В настоящее время в список входят 15 вариантов коронавируса.