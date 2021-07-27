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ВОЗ исключила российский штамм COVID из списка для отслеживания

12:27, 27 июля 2021
ВОЗ исключила российский штамм COVID из списка для отслеживания Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Российский штамм коронавируса исключили из списка для отслеживания. Соответствующее решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За штаммом коронавируса AT.1, который был впервые обнаружен в России, больше не будут следить. Он исключён из списка для мониторинга, следует из реестра на сайте организации.

AT.1 был зафиксирован в России в январе 2021 года. Штамм отслеживали с 9 июля. В системе мониторинга ВОЗ также есть штаммы, выявленные в Бразилии, на Филиппинах, в Колумбии, Индонезии, Великобритании и США.

Вирус должен иметь генетические изменения, влияющие на его характеристики, и представлять возможные риски в будущем, чтобы попасть в систему мониторинга. В настоящее время в список входят 15 вариантов коронавируса.

Ранее сообщалось, что России угрожает новый штамм коронавируса — «лямбда». Врачи перечислили симптомы «лямбда»-штамма, на которые всё же необходимо обращать внимание. В этом перечне обозначены высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. До этого эксперты ВОЗ внесли четыре мутации коронавируса в список штаммов, вызывающих озабоченность: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний продолжает мутировать.

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