Вот приедет Байден: лидер США будет четыре дня объединять Токио и Сеул Азиатское турне Джо Байдена пройдет по странам, которые для США интересны в основном как оруженосцы в противостоянии с главным соперником — Китаем

Джо Байден / Фото shutterstock.com

Президент США Джо Байден, который отправится в пятницу в первое с начала его срока турне в Японию и Южную Корею, держит в уме в первую очередь совсем другую страну, а именно Китай. Токио и Сеул находятся, используя астрономический термин, в «точке Лагранжа» между Соединенными Штатами и КНР. Поэтому Вашингтону необходимо регулярно проводить «техосмотр» своих союзников, чтобы быть уверенным, что на крутом повороте истории у тех не откажут тормоза.

Все четыре дня своей поездки (сперва в Сеул, оттуда в Токио) Джо Байден намерен посвятить продвижению американского варианта Индо-Тихоокеанской стратегии. Эта стратегия, заявленная как создание «зоны развития и процветания» на пространстве от Маркизских островов до Мадагаскара, в то же время направлена на сдерживание Китая в военно-политическом и экономическом плане. Как сказано в американской стратегии, «агрессия КНР охватывает весь земной шар, но наиболее остро она проявляется в Индо-Тихоокеанском регионе. От экономического принуждения Австралии к конфликту на линии фактического контроля с Индией и к растущему давлению на Тайвань и запугиванию соседей в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, наших союзников и партнеров в регионе».

Сеул, Южная Корея shutterstock.com

Главной целью Байдена станет запуск «Индо-Тихоокеанской экономической структуры» (IPEF), которая будет включать торговлю, цифровые стандарты, вопросы труда, чистую энергию и инфраструктуру, но при этом окажется непохожа на «традиционное торговое соглашение».

Что интересно, 18 мая появилась публикация в японской газете Sankei со ссылкой на источники в правительстве, что США и Япония договорились о формировании новой международной структуры, которая сможет гарантировать её участникам доступ к таким стратегически важным видам сырья, как редкие металлы. Предполагается, что в этой структуре будут участвовать более десятка стран, включая Австралию и Канаду. Предполагается, что таким образом странам удастся снизить зависимость от Китая, который контролирует порядка 60% добычи в мире редкоземельных металлов, необходимых для электроники, автомобилестроения и других сфер.

Можно сказать, США выстраивают в Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе свою собственную «Китайскую стену», причем многоуровневую. Делается это в надежде, что таким способом получится удержать националистически-коммунистический гигант от выхода на территории, которые США считают зоной своих жизненных интересов.

На прошлой неделе схожая стратегия была официально запущена с участием стран АСЕАН, чем США в какой-то степени обезопасили до поры до времени южный фланг этой своей виртуальной «Великой стены».

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании еще одного военно-политического блока, AUKUS, который тоже без какой-либо маскировки декларирует первоочередной задачей «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», в том числе — посредством приобретения Австралией неядерных субмарин.

Реакция Пекина была тогда предсказуемо жесткой, причем только лишь заявлениями МИД КНР она не ограничилась: Китай в следующие месяцы демонстративно зашел на Соломоновы острова, пугая австралийцев возможностью создания военно-морской базы на расстоянии 3,3 тысячи километров от пятого континента. В настоящее время уже заключен пакт о безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами, что теоретически дает возможность Пекину создавать там базы ВМФ.

Соломоновы острова, Хониара shutterstock.com

Почти сразу после создания AUKUS стали появляться «утечки информации» о том, что эта географически рыхлая тройка может превратиться в четверку за счет присоединения к ней Японии. Хотя в Токио такие планы опровергли (тем более что Япония и так уже входит в «квартет» (Quad) с участием США, Индии и Австралии), в потенциальном участии Японии в том или ином антикитайском объединении нет ничего неожиданного или нелогичного. Япония в последние столетия рассматривала Китай либо как угрозу, либо как цель для экспансии. Кстати, встреча стран Quad запланирована в Токио на 24 мая.

Поездка Байдена в две страны, которые в Пекине воспринимают одну как кровного врага, вторую — как империалистического сателлита, по умолчанию является, по китайскому же выражению, «троганием тигра за усы». Причем в Пекине утверждают, что такое поведение США ничем не спровоцировано: ведь Китай не создаёт никаких военно-политических альянсов, направленных против какой-либо страны или группы стран. Напротив, международные инициативы Пекина носят объединяюще-интеграционный характер, будь то Экономический пояс Шелкового пути или Морской шелковый путь (в последний, кстати, могут войти и упомянутые выше Соломоновы Острова).

Партнеры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе понимают, что участие в любых интеграционных проектах под эгидой Пекина неизбежно превратит их в младших партнеров азиатской сверхдержавы и за экономические выгоды такого сотрудничества рано или поздно придётся расплачиваться политическим подчинением.

Справедливости ради надо признать, что в США и не думают отрицать, что их усилия направлены на «блочное строительство» в противовес Китаю и в какой-то мере против Северной Кореи с её непредсказуемым лидером, ракетными амбициями, а теперь еще и вспышкой коронавируса.

Как накануне предстоящего визита президента США заявил госсекретарь Джейк Салливан, такое строительство оправдывается необходимостью укрепления «исторически сложившихся альянсов».

Джейк Салливан Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы показываем всем, как должен выглядеть демократический мир и открытое общество. Мы надеемся, что это послание услышат везде, в том числе и в Пекине, — предупредил глава Госдепартамента США.

В Пекине это, разумеется, услышали и выступили с ответными заявлениями. В понедельник, а затем в среду глава МИД КНР Ван И предупредил Сеул и Токио, что те рискуют спровоцировать «новую холодную войну» и конфронтацию между двумя лагерями, если поддадутся на уговоры и посулы Байдена.

США произносят неправильные слова и совершают неправильные поступки. Китай будет решительно защищать свой суверенитет и свою безопасность, — в тысячный раз оповестил китайский МИД.

Но в Белом доме и Госдепартаменте дают понять, что сдерживание Китая не ограничивается исключительно его «ближним зарубежьем». Для Вашингтона не меньший вызов представляет задача «оторвать» Индию от Москвы, что рикошетом ослабило бы БРИКС, которая объединяет в основном страны, настроенные скептически в отношении однополярного Pax Americano.

Вдобавок Байдену требуется найти правильный тон своих заявлений как в Сеуле, так и в Токио, учитывая, что корейцы до сих пор не могут простить японцам их поведение в те 35 лет, когда полуостров находился под властью Японской империи.

В создаваемых Соединенными Штатами альянсах соседство «пауков в банке» не является чем-то необычным, можно привести пример турецко-греческих конфликтов в рамках одного и того же НАТО. Однако в Вашингтоне не могут не испытывать дискомфорт оттого, что некоторые страны растрачивают ресурсы на выяснение отношений вместо того, чтобы сосредоточиться на противодействии общим угрозам.

Ждать от визита Джо Байдена в Южную Корею и Японию каких-то прорывов не приходится, в первую очередь из-за восточного менталитета принимающих стран, сказал NEWS.ru эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону Николай Котляров.

Все противоречия и взаимные обиды в этом регионе носят долговременный исторический и к тому же многослойный характер, и разложить всё по полочкам, о чем мечтают в США, одними визитами первых лиц не получится. Поэтому США хотят заставить дружить эти страны если не между собой, то хотя бы против своего главного оппонента, Китая. Но и эта задача осложняется тем, что страны региона делят не только общие обиды, но и общие интересы, и танцевать под американскую дудку там хотят далеко не все. Николай Котляров директор российско-китайского центра Финансового университета при правительстве РФ

Котляров приводит в качестве примера Тайвань, который примерно в одинаковой степени зависит как от американской военной помощи для обороны против материкового Китая, так и от экономического сотрудничества с тем же «материком».

Тайвань, Китай shutterstock.com

Эти многочисленные переплетения служат гарантом относительной стабильности в АТР, когда страны региона могут говорить самые грозные слова в адрес друг друга, но никакие угрозы дальше войны слов или демонстрации силы не зайдут. Что может добавить к этому или изменить в этом президент Байден, на данный момент непонятно, — резюмирует эксперт.

По многочисленности и сложности противоречий, как двусторонних, так и многосторонних, АТР сегодня представляет собой самый проблемный регион планеты. Это наглядно подтвердил прошедший в октябре 2021 года 16-й саммит стран АТР, по итогам которого стало понятно, что нет никаких признаков того, что напряжённость по периметру Тихого океана будет спадать в обозримом будущем.