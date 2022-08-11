Востоковед расшифровал слова Борреля о сотрудничестве «двух великих держав» Востоковед Вавилов: страны ЕС испугались обострения отношений с КНР

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден с запозданием отреагировать на учения КНР вокруг Тайваня, заявив о необходимости сотрудничества «двух великих держав» (США и Китая), так как в Евросоюзе испугались дальнейшего обострения отношений с КНР, заявил востоковед Николай Вавилов в беседе с «ПолитЭкспертом».

По словам Борреля, мир нуждается в том, чтобы Пекин и Вашингтон сотрудничали, иначе такие глобальные проблемы, как изменение климата, не будут решены. Он также отметил, что тесная взаимосвязь между экономиками обеих стран приводит к тому, что ни одна из них не хочет абсолютного поражения другой.

В своем Telegram-канале Вавилов расшифровал это послание, посчитав, что в ЕС пытаются предотвратить удар по их экономике.

Робкая и запоздалая реакция ЕС на учения КНР вокруг Тайваня демонстрирует нежелательность дальнейшего обострения отношений с КНР, которое может ударить по европейской экономике, — объяснил эксперт.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее оценил визит спикера палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению евродипломата, у Пекина нет оснований использовать произошедшее в качестве предлога к началу «агрессивной военной деятельности». По словам Борреля, подобная поездка является «нормальной и рутинной».