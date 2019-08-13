Марш защитников Украины по случаю Дня независимости страны пройдёт в Киеве 24 августа и станет альтернативой торжествам, которые будут организованы на государственном уровне.

Подобная договорённость достигнута при переговорах организаторов с офисом президента Украины. Об этом сообщает Strana.ua. Организаторы преследовали цель развести общественные мероприятия и государственные. Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин...