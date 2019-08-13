Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе по телефону с главой Молдавии Игорем Додоном сообщил о важности восстановления отношений Кишинёва и Москвы. Он отметил, что в первую очередь речь идёт о контексте приднестровского урегулирования.
В контексте перспектив политического урегулирования приднестровского вопроса Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что без восстановления хороших отношений с Российской Федерацией добиться этой стратегической цели будет невозможно. Он положительно оценил усилия по восстановлению хороших отношений Республики Молдова с Российской Федерацией, отметив, что «подобные отношения добрососедства, открытые и транспарентные, пойдут на пользу молдавскому народу», — высказал мнение Додон на своей странице в Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что молдавский лидер Игорь Додон подписал указ, которым назначил действующего замглавы прокуратуры Кишинёва Дмитрия Робу на пост врио генерального прокурора. Президент отметил, что новый временный глава надзорного ведомства — опытный человек, перед которым стоит сложная задача. В свою очередь Робу заверил, что готов приложить все усилия для повышения доверия граждан к ведомству.