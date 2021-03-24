«Вопрос закрыт»: глава МИД Турции высказался Блинкену о покупке C-400

https://static.news.ru/photo/f97c7676-8c9b-11eb-bdbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с государственным секретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном покупку у России комплексов C-400. Он заявил, что вопрос с приобретением систем ПВО закрыт.

Об этом глава МИД рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, где прошли встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Мы снова напомнили ему (Блинкену. — NEWS.ru), почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт, — сказал Чавушоглу.

Трансляция мероприятия велась в аккаунте главы турецкого МИД в Twitter.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.