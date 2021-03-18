Вопрос времени: США не в силах помешать запуску «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/2ac47cc2-7a11-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

США не могут полностью воспрепятствовать запуску газопровода «Северный поток — 2», они способны только затянуть сроки сдачи объекта. Об этом заявили эксперты в беседе с РИА Новости.

В четверг, 18 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен выдвинул требование о прекращении работы компаний, занятых в реализации проекта «Северный поток — 2».

Комментируя действия американской стороны, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с РИА Новости заявил , что единственное, что сможет предпринять руководство США, это затянуть сроки окончания работ, однако полностью прервать их оно не в состоянии.

Сейчас основная задача высказываний о санкциях — удорожание строительства и получение возможности реализовать в Европе собственную продукцию, — заявил Тузов.

По словам эксперта, в Европе осознают, что газопровод открывает возможность стабильного получения топлива в течение всего года и в нужных объёмах, потому сдача «Северного потока — 2» в эксплуатацию является лишь вопросом времени.

В свою очередь заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал реплику американского госсекретаря «последним китайским предупреждением», которое не может помешать строительству газопровода.

В этих условия оппоненты давят на Байдена и его администрацию, обвиняя в мягкотелости. А те, в свою очередь, вынуждены хмурить брови и стучать ботинком по трибуне, угрожая участникам строительства карами небесными, — сказал Гривач.

Артём Тузов напомнил, что США повторяют свои угрозы участникам строительства газопровода уже на протяжении нескольких лет, при этом масштабный проект находится в стадии завершения. Алексей Гривач же отметил, что Штаты понимают: ввод санкций против европейцев приведёт к кризису в отношениях с Евросоюзом в целом и конкретно с Германией. Эксперт при этом не исключил возможных провокаций со стороны американцев, чтобы попробовать заставить европейцев сдаться.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Он протянется от России по дну Балтийского моря до Германии. Против строительства выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный газ, Украина и ряд европейских стран.

Ранее Германия назвала три условия для завершения «Северного потока — 2». Об этом писал NEWS.ru.