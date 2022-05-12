Войска России уничтожили склады с боеприпасами в Черниговской области

Фото Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВКС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в Черниговской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Также поражены четыре пункта управления и 34 района сосредоточения войск и военной техники противника.

В течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало видеозапись работы экипажей армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. На видеозаписи пилоты ударного вертолёта Ка-52 наносят внезапный воздушный удар по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ. Отмечается, что все цели были уничтожены.

Также Министерство обороны РФ поделилось кадрами с действиями расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве рассказали, что на ракетные подразделения возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.