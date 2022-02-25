Война рядом с Чернобылем: Европа опасается ядерного кошмара

Европейские и американские наблюдатели с тревогой наблюдают за боевыми действиями в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС, помещая фотографии российской военной техники на фоне печально знаменитого «объекта Укрытие» (в просторечии — саркофага), которым с конца 1986 года накрыт аварийный четвёртый энергоблок. Экспертов приводит в ужас ненулевая вероятность, что в случае попадания в саркофаг снаряда произойдёт разгерметизация объекта и радиоактивная пыль вновь накроет Европу, как это случилось в мае 1986 года.

Факт взятия под контроль российскими силами города-призрака Чернобыля в четверг официально признали в МВД Украины. Эта операция завершилась без какого-либо заметного сопротивления со стороны украинских вооружённых сил, в том числе, возможно, потому, что мёртвая атомная станция и окружающая её зона отчуждения не имеют никакого экономического или военного значения.

Западные военные эксперты (к примеру, Джеймс Эктон из Фонда Карнеги или бывший начальник штаба армии США Джек Кеан), впрочем, полагают, что российские силы заняли Чернобыль не потому, что он представлял для них какой-то интерес сам по себе, а потому что город расположен на дороге от белорусской границы в Киев, всего в 108 км от украинской столицы.

Однако, по их мнению, сам факт контроля над территорией, где расположен исключительно опасный объект, равно и в Москве, и в Киеве могут рассматривать как потенциальную возможность для ядерного шантажа — либо, глядя с противоположной стороны, как способ предотвратить саму возможность такого шантажа.

Очевидно, что боевые действия в Чернобыле привлекут большое внимание просто за счёт печальной славы этого места. Но поскольку сама АЭС окружена зоной отчуждения размером с Люксембург, гражданское население никак от этого не пострадает, — говорит Эктон.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом эксперты сходятся во мнении, что «раскупорить» чернобыльский саркофаг может решиться только безумец, поскольку в военном и экологическом смысле это будет мало отличаться от применения оружия массового поражения, со всеми последствиями для того, кто это сделает.

Это превратит Украину в необитаемую зону радиоактивного апокалипсиса на десятилетия. Такой метод является экстремальным способом спровоцировать массовый миграционный кризис на Западе, а дезактивация загрязнённых территорий займёт в Европе годы, — предупреждает, в частности, основатель консультационной фирмы в области безопасности Themistocles AG (Вашингтон) Крейг Хупер.

Но даже если преднамеренное «раскупоривание» аварийного энергоблока выглядит чем-то из области антиутопии, эксперты в области ядерной безопасности указывают на крайне высокий риск непреднамеренного повреждения таких объектов в результате, например, ошибочного попадания в них ракеты.

По мнению экспертов, даже если попадание ракеты или артиллерийского снаряда не приведёт к разрушению собственно двуслойного железобетонного саркофага (который строился с расчётом в том числе и на такие внешние воздействия), обстрел может повредить аппаратуру, следящую за поддержанием безопасного режима внутри укрытия, и привести к неконтролируемой ядерной реакции внутри него.

Боевые действия в стране с высоким уровнем плотности промышленных объектов (на Украине сегодня работают 15 атомных реакторов и тысячи предприятий химической промышленности) могут поставить под угрозу жизнь и здоровье мирного населения. Шесть из этих реакторов расположены в Донбассе, где идут активные бои между украинскими правительственными войсками и силами самообороны Луганской и Донецкой народных республик.

Okla Michal/CTK/Global Look Press

Можно вспомнить, какие сверхусилия приложил Советский Союз для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в мирное время, чтобы понять, что в случае технологического инцидента на действующей АЭС, оказавшейся в зоне боевых действий, никакие операции по ликвидации его последствий будут невозможны.

Война войной, работа по расписанию

Согласно выпущенному в четверг заявлению МАГАТЭ , все четыре действующие на территории Украины АЭС работают в штатном режиме и их безопасности в данный момент ничего не угрожает.

Изо всех атомных электростанций на территории Украины Чернобыльская АЭС представляет как раз наименьшую опасность в плане радиационной безопасности, заверил NEWS.ru один из авторов проекта саркофага и участник ликвидации последствий аварии академик Анатолий Назаров.

Само по себе укрытие достаточно прочное, чтобы выдержать случайное попадание снаряда. Но даже если какой-то снаряд и пробьёт бетон, это не приведёт ни к каким серьёзным последствиям. Ведь саркофаг не прилегает к разрушенному энергоблоку вплотную, между ними зазор в несколько десятков метров. Опасность может представлять только если боезаряд разорвётся непосредственно в активной зоне реактора при одновременном разрушении внешней оболочки. Но такое стечение обстоятельств крайне маловероятно. Анатолий Назаров член Общественного совета корпорации «Росатом» член Общественного совета корпорации «Росатом»

Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам Назарова, при проектировании саркофага возможность внешнего ударного воздействия также обсуждалась, хотя никому тогда в кошмарном сне не могло присниться, что таковое может стать результатом войны между Россией и Украиной.

Также не приведёт к катастрофе и повреждение систем мониторинга состояния среды внутри саркофага, потому что это именно мониторинг. Никакого управления происходящими под бетонным колпаком процессами не ведётся, и временное отсутствие наблюдения за ними никак не повлияет на эти процессы, — гарантирует эксперт.

Первая атомная война

Нынешний российско-украинский конфликт является первым в мировой военной истории опытом ведения боевых действий на таких территориях, поскольку все предыдущие (а также ныне текущие) вооружённые конфликты происходили (или происходят) в районах, где атомных электростанций не существовало в тот момент либо не существует поныне, будь то Югославия, Сирия, Конго или Ближний Восток.

Чуть больший, но всё равно очень ограниченный опыт имеется в плане ликвидации последствий утечек радиации с подобных объектов. Таких эксцессов, помимо Чернобыля, случилось ещё только два: инцидент пятого уровня опасности по классификации МАГАТЭ в США на АЭС Three Mile Island (в 1979 году) и инцидент седьмого уровня на АЭС Фукуcима (в 2015). Уровень 7 (высший) был присвоен и аварии на ЧАЭС.

По мнению западных политологов, если европейские правительства будут поставлены перед угрозой радиоактивного заражения с Востока (и тем более если таковое станет свершившимся фактом), западным столицам вообще будет не до Украины.