Военный США был ранен в аэропорту Кабула

Американский военнослужащий получил лёгкое ранение в аэропорту Кабула. В настоящее время он вернулся на службу. Об этом сообщил на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, его слова приводит ТАСС.

Было сообщение, что один военнослужащий США был ранен, но легко, и он уже вернулся к службе, — сказал генерал.

На стоящее время США проводят операцию по эвакуации из аэропорта Кабула иностранных граждан, а также афганцев, получивших убежище за границей. В других частях Афганистана американских войск нет.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, когда завершится война в Афганистане, длившаяся последние 20 лет.