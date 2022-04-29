«Военный обозреватель»: украинца с военной амуницией задержали в Кишинёве

Полиция Молдавии / Фото BreizhAtao/Shutterstock.com

Мужчину с гражданством Украины и США задержали в аэропорту Кишинёва при попытке перевезти крупную партию военной амуниции, сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель». Местные сотрудники полиции изъяли из его сумок солдатские каски, тактические фонари и бронежилеты. Отмечается, что неизвестный прибыл из американского города Хьюстон в Стамбул. Из турецкого города мужчина отправился в столицу Молдавии.

Мужчина с гражданством Украины и США задержан в аэропорту Кишинёва с грузом военного назначения. Задержанный прибыл из американского Хьюстона в Стамбул, а оттуда в столицу Молдавии, — сказано в сообщении.

Ранее в МИД России сообщили, что 27 апреля РФ и США провели обмен осуждёнными. Американского студента Тревора Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса. Пилота из России арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

После в сети появились кадры воссоединения Константина Ярошенко с семьёй в аэропорту Внуково. После 12 лет заключения лётчик смог вернуться в Москву, где встретился с дочкой Екатериной и женой Викторией.