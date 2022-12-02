Военный эксперт: США готовят России военный «сюрприз» в Южно-Китайском море Военный эксперт Леонков: США готовят России военный «сюрприз» в Южно-Китайском море

Фото: Yang Guang/Xinhua/Global Look Press

США создают в Южно-Китайском море угрозу наподобие взрыва «Северного потока» и атаки на Крымский мост, рассказал «ПолитРоссии» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, истребители США и его союзников — Южной Кореи и Японии — намеренно провоцировали опасную ситуацию в регионе, поэтому Россия вынуждена держать вооруженные силы в этом регионе в боевой готовности.

Мы понимаем, что в любой момент противник может пойти во все тяжкие. Никто не предполагал, что взорвут «Северный поток», что будет террористическая атака на Крымский мост. Если противник и его подручные идут на такого рода акции, нужно быть готовым к любым сюрпризам, — сказал Леонков.

Военный эксперт пояснил: о нагнетании ситуации в в Южно-Китайском море свидетельствует реакция Вашингтона и его союзников на совместное патрулирование российских бомбардировщиков Ту-95МС с китайскими Хунк-6. Специалист отметил, что истребители этих стран совершали рискованные маневры, которые носили провокационный характер.

Понятное дело, что они этим совершали рискованные маневры. Когда отношения между странами нормальные, то это было бы не так опасно. Но когда отношения стремятся к нулю и пробивают дно, то такая реакция носит провокационный характер, — добавил Леонков.

Силы самообороны Японии и воинские подразделения США 10 ноября начали крупные совместные учения Keen Sword. Как сообщалось, в ходе учений военнослужащие отработают действия по защите отдаленных островов японского архипелага. По информации японского Минобороны, с японской стороны в учениях примут участие 26 тысяч военнослужащих, со стороны США участвуют порядка 10 тысяч военных, включая космические подразделения. Также задействуют 20 судов сил самообороны Японии и 10 судов ВС США, 250 японских и 250 американских самолетов.