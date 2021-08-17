Военный эксперт рассказал, почему российские корабли лучше американских

Военно-морской флот России делает упор на высокую эффективность и поэтому может победить превосходящего числом противника. Об этом «Народным Новостям» рассказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Мы не гонимся за количеством атомных подводных лодок, которых у американцев в восемь раз больше. Это бесполезно. Мы приняли другое решение: у нас будет меньше кораблей, зато они будут лучше и на них будет стоять оружие, которое потопит любой флот, даже если он в десять раз превосходит нас численностью, — делится эксперт.

Поэтому российский флот в последнее время сильно обновился и появилось такое вооружение, которое способно устранить любого противника. Хотя на сегодняшний день Россия находится лишь в начале своего амбициозного пути по перевооружению и модернизации всей армии, флота и авиации, считает обозреватель.

Если американцы избрали тактику нападения, то российская сторона будет отвечать эффективной защитой, отметил бывший военный.

В свою очередь, Великобритания достаточно нервно реагирует, если российские корабли появляются рядом с её границами. Если бы у России не было флота, то постоянных придирок и заявлений не было. Однако российский флот уверенно восстанавливается и заявляет о себе и так будет в дальнейшем, резюмировал Баранец.

Ранее читатели газеты Daily Mail, комментируя проход отряда российских боевых кораблей через пролив Ла-Манш, заявили, что российский флот гораздо эффективнее защитил бы британские берега, чем корабли Королевского флота.