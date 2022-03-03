Военный эксперт назвал тактику ВСУ преступлением

Военный эксперт Борис Юлин заявил, что действия вооружённых сил Украины (ВСУ) являются военным преступлением. Он уточнил, что речь идёт о попытке использовать гражданское население в качестве живого щита. Об этом сообщают «Известия».

ВСУ используют своих сограждан в качестве живого щита. Раз было обещано, что не будет применяться оружие в городах, значит, можно там укрываться, — рассказал Юлин.

Он добавил, что у российских военных в данной ситуации есть только два варианта: отказаться от участия в конфликте в жилых массивах, либо начать боевые действия внутри городов. В рамках специальной операции на Украине военные РФ осуществляют точечные удары по военным объектам Киева.

В своём ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден ранее заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Хозяин Белого дома рассказал, что Запад продолжит своё давление на Москву путём санкций. По его словам, российский президент Путин «изолирован как никогда раньше». Он также выразил своё восхищение действиями рядовых украинцев, которые якобы противостоят российским войскам.