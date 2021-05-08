Военный эксперт назвал манёвры НАТО в Эстонии сигналом для Кремля

https://static.news.ru/photo/4a8b2610-b074-11eb-82a8-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с RT он напомнил, что именно об этом всегда говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эксперт отметил , что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса, и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе.

В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих, прибывших из-за океана. Леонков пояснил, что новая стратегия НАТО подразумевает «агрессивные действия» и вызов со стороны России, а значит подобные учения можно рассматривать как целенаправленные.

И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают, — подчеркнул эксперт.

По его словам, Москва всегда предлагает западным наблюдателям посмотреть на свои учения. При этом какая-либо реальная страна никогда не называется в качестве потенциального противника.

Ранее стало известно, что Белый дом и НАТО в случае начала войны между Россией и Украиной будут «категорически возражать», однако никаких мер не предпримут. Такое мнение высказал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис. Он считает, что столкновение может случиться в акватории Чёрного моря.