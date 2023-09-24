Военные США решили забрать под себя спорную территорию Гайаны МИД Венесуэлы: США намерены разместить военную базу на спорной территории Гайаны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство США намерено «милитаризовать» спор Венесуэлы и Гайаны о территории Эссекибо, разместив там собственную военную базу, сообщил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН глава венесуэльского МИД Иван Хиль. По его словам, которые приводит РИА Новости, парламент Венесуэлы одобрил референдум для защиты суверенной территории от американской агрессии.

Осуждаем намерение правительства Соединенных Штатов Америки милитаризировать ситуацию (в Эссекибо). Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории, чтобы создать острие своей агрессии против Венесуэлы и изъять наши энергетические ресурсы, — сказал Хиль

Он также добавил, что правительство США, вмешиваясь в многолетний спор о территории Эссекибо, намерено присвоить венесуэльскую нефть при помощи компании Exxon Mobile. Последняя, по словам министра, «взяла в штат правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии в неделимитированном территориальном море, что является полным нарушением международного права». Хиль подчеркнул, что распоряжаться спорными территориями в одностороннем порядке невозможно, однако Гайана «упорствует в незаконном неведении».

Венесуэла и Гайана на протяжении более 100 лет спорят из-за территории Эссекибо. Эта область имеет большие запасы нефти. В 1966 году стороны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения вопроса. В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН с просьбой утвердить Арбитражное решение 1899 года, по которому она единолично контролирует территорию.

Ранеее сообщалось, что министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль договорились укреплять политической диалог и торговые связи между двумя странами. Российский министр поддержал усилия руководства Венесуэлы по обеспечению «стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития». Он также приветствовал вклад Каракаса в развитие интеграционных процессов на континенте и призвал к сближению Латинской Америки с ЕАЭС.