Россия и Венесуэла договорились о торговых связях МИД: Лавров и глава МИД Венесуэлы условились развивать торговые связи двух стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль договорились укреплять политической диалог и торговые связи между двумя странами, сообщается на сайте МИД РФ. Встреча двух дипломатов прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурных и гуманитарных обменов, совершенствование договорно-правовой базы, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там также отмечается, что российский министр поддержал усилия руководства Венесуэлы по обеспечению «стабильности внутриполитической ситуации и продвижению по пути устойчивого социально-экономического развития». Он также приветствовал вклад Каракаса в развитие интеграционных процессов на континенте и призвал к сближению Латинской Америки с ЕАЭС.

Ранее ожидалось, что на полях Генассамблеи Лавров проведет около 20 двусторонних встреч, а также у него состоятся переговоры с представителями международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом известно, что отдельной встречи с представителями США или Украины у Лаврова не запланировано.