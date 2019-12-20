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Власти Вьетнама продлили на три года положение о безвизовом посещении страны на срок до 15 дней для туристов России и ещё семи стран Европы и Азии. При этом представители вьетнамской туриндустрии считают, что срок можно увеличить до 30 дней.

С января по ноябрь 2019 года во Вьетнаме побывали 585,6 тыс. туристов из России, сообщает The Thaiger. Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий иностранцам находиться...