Норвежские военные зафиксировали помехи в работе радаров и радиооборудования на севере страны, связанные с испытаниями в Баренцевом море фрегата ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов».
По данным Минобороны Норвегии, помехи наблюдались в районе Киркинеса.
Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS, — сообщил представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.
По его словам, зафиксированный шум был более широкополосный,
Ранее NEWS.ru писал, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр» во время очередного этапа заводских испытаний.
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