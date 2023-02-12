Военные Израиля и США проводят совместные учения

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Военные Израиля и США начали проведение совместных учений по отработке взаимодействия в ряде сфер, включая противовоздушную оборону и кибербезопасность. В маневрах под названием Juniper Falcon участвуют военнослужащие израильской армии и Центрального командования ВС США, сообщает в Telegram ТАСС.

Агентство отмечает, что названные учения стали вторыми в 2023 году для военных Израиля и США. Их проводят в рамках плана тренировок Армии обороны Израиля на текущий год.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали страны Запада. Политик указал, что в один момент западные лидеры решили «громить» президента России Владимира Путина, а не идти с ним на переговоры.

Ранее власти Украины в ожидании визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна потребовали от Тель-Авива публично осудить действия России. Кроме того, Киев запросил кредит на $500 миллионов. По мнению Украины, то, как именно Израиль ответит на указанные запросы, будет свидетельствовать об искренности их намерений.