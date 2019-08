По сообщениям местных источников, российская сторона этим шагом стремится ослабить любую напряжённость в отношениях турецких и сирийских вооружённых сил.

#Russian #police deployed their forces to the #Turkish observation post area to alleviate any tensions between the #Turkish and #SyrianArmy forces. #Hama #Syria pic.twitter.com/g6snSMcnwm