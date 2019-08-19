Правительственные войска установили контроль над городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает проправительственное издание al-Watan.
Согласно его данным, кроме самого города сирийская армия взяла под контроль пролегающий через него участок трассы Дамаск — Алеппо и несколько высот.
Армия установила контроль над холмом Нимр, вышкой Syriatel, деревнями Хорш-Хан и Вади аль-Фатх на юге провинции Идлиб, передаёт РИА Новости сообщение газеты.
Ранее News.ru писал, что бронетехника Турции, которая пересекла сирийскую границу и движется в сторону города Хан-Шейхун, подверглась атаке ВВС Сирии.