https://static.news.ru/photo/554e7dfc-c298-11e9-895e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Правительственные войска установили контроль над городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает проправительственное издание al-Watan.

Согласно его данным, кроме самого города сирийская армия взяла под контроль пролегающий через него участок трассы Дамаск — Алеппо и несколько высот.

Армия установила контроль над холмом Нимр, вышкой Syriatel, деревнями Хорш-Хан и Вади аль-Фатх на юге провинции Идлиб, передаёт РИА Новости сообщение газеты.

Ранее News.ru писал, что бронетехника Турции, которая пересекла сирийскую границу и движется в сторону города Хан-Шейхун, подверглась атаке ВВС Сирии.