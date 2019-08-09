https://static.news.ru/photo/41dc68d8-bcc1-11e9-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vanessa Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двое военных погибли во время авиашоу в Колумбии, сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером. Погибшие висели на тросе, спущенном с вертолёта, с флагом страны в руках. Они упали с большой высоты.

Я дал указание Вооружённым силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины случившегося, — рассказал Ботеро.

В настоящее время ведётся расследование трагедии.

He dado la instrucción a los Comandantes de Fuerza de que, ejercicios aéreos como el de hoy, se suspendan hasta que se conozcan a cabalidad las causas del hecho ocurrido en Medellín, que dejó el lamentable saldo de dos suboficiales @FuerzaAereaCol fallecidos. — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) 11 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул на борту гигантского военно-транспортного самолёта ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy во время авиашоу в Висконсине. Инцидент произошёл в ходе приземления воздушного судна после возгорания жидкости в гидросистеме шасси.