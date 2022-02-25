Военная операция на Украине. Главное

Вечером 24 февраля президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер «исчерпывающе» разъяснил причины российской спецоперации в этой стране.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Документ опубликован на сайте главы государства. Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток, призывать будут и резервистов. Также он сообщил, что в первый день российской спецоперации погибли 137 украинских военных. Среди них — десять офицеров.

Ночью Канада ввела второй транш санкций против России. В список попали 58 физических и юридических лиц, в том числе Герман Греф, Евгений Пригожин и Ротенберги. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра вслед за США, Канадой и ЕС расширит санкции в отношении Москвы.

Агентство УНИАН сообщило, что звуки около десятка взрывов были слышны утром в пятницу, 25 февраля, в столице Украины Киеве. По данным СМИ, в разных районах города они прозвучали в 04:22 (05:22 мск).

Затем Белый дом анонсировал экстренный саммит НАТО по ситуации на Украине, который пройдёт 25 февраля в 17:00 мск.

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Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях.

Вчера, 24 февраля, NEWS.ru также следил за военной операцией России на Украине. Подробнее — в нашем материале.

— Агентство УНИАН сообщило, что во Львове и Киеве объявили воздушную тревогу.

— В результате обстрела школы в Горловке погибли двое учителей, сообщил мэр города.

— Глава ДНР Денис Пyшилин заявил, что за минувшую ночь среди военнослужащих ДНР есть раненые и погибшие. Он добавил, что подписавшие согласие о неучастии в боях украинские военные после окончания боевых действий смогут вернуться в семьи.