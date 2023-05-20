Военэксперт назвал человека, от которого Зеленский «получит» за Артемовск Военэксперт Матвийчук: Зеленский «получит по полной» от Байдена за взятие Артемовска

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Взятие Бахмута должно стать психологическим ударом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в ходе визита в Японию Зеленский должен будет отчитаться перед руководством США о том, на что пошли деньги, переданные ему для армии Украины, и ему будет высказано недовольство Байдена, после чего столкновения с ВСУ возобновятся.

Конечно, [это психологический удар]. <...> В Краматорске достаточно мощная оборона, это был тыловой район [ВСУ], там склады и все остальное. Сейчас украинские военные будут злые. Я думаю, Зеленский сегодня получит по полной программе от Байдена. Думаю, что битва возобновится с новой силой, — предположил эксперт.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры. Экс-разведчик пояснил, что каждый день ВСУ расходуют огромное количество снарядов на отражение ударов России. В конечном счете это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту.