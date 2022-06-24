Водителям в Мелитополе рассказали о переходе на российские ПДД

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Сотрудники правоохранительных органов в городе Мелитополь Запорожской области проводят работу по предупреждению водителей о том, что регион постепенно переходит на российские правила дорожного движения (ПДД). В настоящее время инспекторы относятся лояльно к нетяжёлым нарушениям, так как у многих автолюбителей нет возможности изучить новые ПДД. В рамках своей работы представители силовых структур бесплатно предоставляют нарушителям сборники ПДД, пишут «Известия».

По стандартам ПДД Украины, выезд на встречную полосу влечёт за собой необременительный штраф, тогда как в РФ подобное нарушение карается лишением водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев, или штрафом в размере пяти тысяч рублей, — сказано в публикации.

По мнению работников ГИБДД, подобные санкции лучше дисциплинируют.

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков ранее заявил, что торжественные линейки планируется провести во всех школах Донецкой Народной Республики 1 сентября в честь начала учебного года. Глава ведомства отметил, что школы по мере освобождения территорий ДНР школы будут приводиться в порядок и открываться. Он выразил надежду на то, что киевские войска будут далеко отброшены, чтобы люди смогли жить мирно.