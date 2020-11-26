Водитель, въехавший в ворота ведомства Меркель, освобождён

https://static.news.ru/photo/6512cb14-2ffa-11eb-b82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Водителя, въехавшего 25 ноября в ворота ведомства канцлера Ангелы Меркель, отпустили на свободу. Об этом заявили в полиции Берлина.

Да, мы отпустили его на свободу. Дальнейшее расследование ведёт отдел государственной охраны уголовного ведомства Берлина, — цитирует РИА Новости сообщение.

По словам сотрудницы правоохранительных органов, городская полиция Берлина не нашла оснований для продления нахождения под стражей подозреваемого злоумышленника. Его также не отправили на психологическую экспертизу.

При этом в полиции дали понять, что в настоящее время правоохранительные органы исходят из подозрения в совершении политически мотивированного правонарушения.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля, который въехал в ворота ведомства федерального канцлера, расположенного в германской столице, уже знаком местной полиции. Он участвовал в подобной акции в 2014 году.

Инцидент произошёл 25 ноября. В ворота резиденции канцлера врезался автомобиль. На машине было написано «Проклятые убийцы стариков и детей», сообщал NEWS.ru.