МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 18, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы МВД республики. В ведомстве добавили, что ранения получили 748 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибли 18 сотрудников силовых структур, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, — сказали в МВД.

В ведомстве добавили, что число задержанных в ходе погромов достигло 2298 человек.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране, а позже обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.