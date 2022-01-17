Внутренний конфликт в «Талибане» превращается в этнический

Контролирующее власть в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) столкнулось с восстанием в своих рядах. Очагом стала северо-западная провинция Фарьяб, где арест командира узбекских отрядов группировки Махдума Алама спровоцировал масштабные волнения. Несмотря на то, что высокопоставленный военачальник был в итоге освобождён, шансы повторения таких конфликтов остаются большими из-за существующих межэтнических противоречий. Не исключено, что ситуация не только приведёт к оттоку боевиков из «Талибана», но и затруднит вопрос с его международным признанием.

Задержание Алама по подозрению в краже было интерпретировано узбекским населением как элемент давления со стороны доминирующих в «Талибане» пуштунов. Протестные акции с требованием освободить полевого командира и соблюдать права других этнических групп, собравшие не только узбеков, но и туркменов, переросли в боевые столкновения. Некоторые циркулировавшие в социальных сетях ролики продемонстрировали , что митингующим даже удалось разоружить военный патруль талибов-пуштунов. На этом фоне Майману, административный центр Фарьяба, покинули ключевые чиновники, а глава талибского Генштаба вооружённых сил (ВС) Фасихуддин Фитрат распорядился направить войска на подавление мятежа.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Афганское командование попыталось преуменьшить значение вспыхнувших в Фарьябе волнений, назвав их следствием «недопонимания». В Кабуле заявили , что конфликт урегулирован, а сам командир узбекских отрядов освобождён. Специально для того, чтобы направить сигнал всем мятежникам, талибы провели в Маймане военный парад, в котором приняли участие десятки облачённых в камуфляж боевиков. Помимо этого, была задействована американская бронетехника, захваченная движением во время стремительного падения власти в стране в минувшем году. Тем не менее, комментируя парад в Фарьябе, западные СМИ заметили, что демонстрация силы вряд ли избавит талибов от нарастающих глубинных проблем.

Давние обиды

Есть точка зрения, что арест Алама мог быть спровоцирован личной неприязнью частью высшего звена «Талибана» к узбекскому населению. Распоряжение о том, чтобы задержать полевого командира и доставить в Кабул, предположительно было сделано заместителем министра обороны временного правительства муллой Фазелем. По некоторым предположениям , Фазель испытывает антипатию к представителям этнических меньшинств Афганистана из-за того, что в начале нулевых он попал в плен к одному из влиятельных военачальников узбекского происхождения Рашиду Дустуму, который, в свою очередь, передал его в руки американцев.

Так это или нет, но гипотеза о существований трений на национальной почве находит своё доказательство в событиях «на земле»: в декабре циркулировали сообщения о захвате талибами-пуштунами земель, принадлежавших узбекскому населению.

Столкновения между разными формированиями талибов на межэтнической почве фиксировались на протяжении последних месяцев. 9 декабря члены группировки, предположительно представлявшие её радикальное крыло, попытались разоружить 70 узбекских боевиков, обвинив их в сотрудничестве с местным отделением «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Результатом стало то, что 13 декабря часть узбекских талибов действительно перешла на сторону местного ИГ и вступила в столкновения с бывшими пуштунскими соратниками.

Вероятно, моноэтнический подход движения к управлению государством может привести к оттоку рядов членов и присоединению их к более радикальным группировкам. Ситуацию усугубляют и признаки раскола на более высоких уровнях власти.

Барьер для международного признания

По оценкам американского Института по изучению войны (ISW), местный филиал ИГ не против того, чтобы воспользоваться ситуацией и пополнить свои ряды за счёт разочарованных. Если командованию «Талибана» не удастся устранить корень кризиса в Фарьябе, восстание может увеличить масштабы, предупреждают эксперты аналитического центра.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Кроме того, свою выгоду из восстания на северо-западе попытались извлечь силы антиталибского сопротивления, оплотом которых является север Афганистана. Их высокопоставленные представители поприветствовали действия «отважных узбекских соотечественников», направленные против «тирании талибов». Не исключено, что противники боевиков уверились в необходимости делать ставку на постепенное углубление противоречий внутри «Талибана».

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что события в Фарьябе бросили серьёзный вызов талибам, однако вряд ли стали неожиданностью.

Процесс централизации власти будет сопровождаться недовольством регионов. Применение силы, к которому готовятся талибы, перебросившие в Майману свой спецназ, может усугубить ситуацию и отложить на неопределённый срок вопрос о признании режима международным сообществом. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

По словам аналитика, силы сопротивления не могут не рассматривать произошедшее как возможность. Нессар обратил внимание на то, что, по ряду сведений, в рядах демонстрантов были сторонники маршала Дустума. Это может быть элементом консолидации талибов-узбеков и «дустумцев», подытожил собеседник NEWS.ru.