ВМС КНР начали учения в Южно-Китайском море

https://static.news.ru/photo/83bf392e-ab17-11eb-8112-96000091f725_660.jpg Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look press

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к манёврам в Южно-китайском море с участием авианосной группы во главе с кораблём «Шаньдун». Об этом сообщил официальный представитель ВМС НОАК Гао Сючэн.

На днях ВМС Китая сформировали авианосную группу во главе с авианосцем «Шаньдун» для проведения учений в соответствующей акватории Южно-Китайского моря, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Китая.

Эти учения проводятся в соответствии с годовым планом тренировки ВМС. Одна из ключевых задач манёвров — повышение боеспособности группировки «Шаньдун» с точки зрения защиты безопасности и интересов развития Китая.

Ранее сообщалось, что китайские власти долгие годы ведут спор с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены большие запасы углеводородов. Американцы, не признающие претензии Пекина, активизировались в регионе в последние месяцы под предлогом «обеспечения свободы судоходства».