Власти Варшавы сняли украинские флаги с общественного транспорта

Фото Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флаги Украины сняли с общественного транспорта Варшавы, где они размещались более двух месяцев в рамках акции солидарности с Украиной, сообщает корреспондент ТАСС. Причины такого решения не приводятся.

С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины, — говорится на сайте польской столицы.

Украинские флаги появились на общественном транспорте Варшавы 26 февраля. Несколько недель назад польская юридическая компания Lega Artis обратила внимание властей Варшавы на то, что размещение флага в данном случае нарушает действующие в стране правила, согласно которым флаг иностранного государства может демонстрироваться только наравне с флагом Польши. Аналогичные споры возникают и в связи с размещением украинского флага на зданиях польских образовательных и государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что перед зданиями консульства и посольства Украины в центре Москвы был спущен украинский флаг, также была снята вывеска с ограждения перед бывшим диппредставительством Украины. Также сообщалось, что полиция задержала студента третьего курса Новосибирского государственного университета (НГУ) после того, как он вывесил в окне своей комнаты в общежитии № 7 флаг Украины. Учащегося факультета информационных технологий обвинили в нарушении внутренних правил.