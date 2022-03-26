Власти Украины предложили ЕС воспользоваться своими газовыми хранилищами

Украина предлагает европейским странам использовать украинские газовые хранилища, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, украинская сторона находится в постоянном контакте со странами Ближнего Востока по вопросу газа.

Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками. Кроме того, мы находимся в контакте с Турцией, Катаром и другими странами Ближнего Востока. Они могут добавить помощь к той, что предложили американцы. Я бы сказал, что Италия и Европа имеют в руках много инструментов, чтобы не зависеть от России, — сказал министр.

Он отметил, что украинские власти всегда предупреждали Европу о рисках энергетической зависимости от России. По его словам, текущая ситуация показывает, что российским властям вообще нельзя доверять.

Украина располагает большими газовыми хранилищами в Европе, их мощность достигает 31 млрд кубометров газа. Они используются не более чем на 60%, а остальные 40% предназначены для хранения газа компаний-нерезидентов. Эти мощности могут использоваться и для хранения страховых запасов газа стран ЕС.

В феврале «Газпром» оценил уровень заполненности европейских подземных хранилищ. Как тогда сообщалось, там осталось менее 10% от закачанного летом газа, а общий уровень их заполненности составляет менее 34%.