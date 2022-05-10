Власти Украины остановят транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка»

Компрессорная станция природного газа / Фото shutterstock.com

Украинские власти остановят транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая. Об этом сообщается на сайте «ОГТС Украины». В компании рассматривают временный перенос мощности с физической точки «Сохрановка» (Ростовская область) на пункт «Суджа» (Курская область) для исполнения транзитных обязательств перед партнёрами из Европы.

ОГТС информирует, что с 07:00 утра 11 мая 2022 года приём газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет, — сказано в заявлении.

Также сотрудники ОГТСУ уточнили, что они потеряли контроль над рядом объектов из-за действий Вооружённых сил России. По словам специалистов компании, в настоящий момент они не могут осуществлять технологическую проверку компрессорной станции «Новопсков».

4 мая пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43% и составили 791 млн кубометров. Представитель компании также отметил, что после того как «Газпром» приостановил поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.