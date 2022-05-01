Власти Украины объявили о закрытии портов на Азовском и Чёрном морях

Мариуполь, морской порт / Фото Николай Тришин/ТАСС

Министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии портов на Азовском и Чёрном морях. Речь в документе идёт о портах Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский кабмин.

В ведомстве пояснили, что закрытие портов обусловлено невозможностью обслуживания судов и пассажиров, проведения грузовых, транспортных и других видов хозяйственной деятельности, обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства, а также соблюдения требований международных договоров Украины.

В приказе также отмечается, что указанные порты будут закрыты до восстановления украинской стороной контроля над ними.

Ранее сообщалось, что военные следователи СКР зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и минирования близлежащей территории. Российские войска установили контроль над городом 21 апреля, однако на территории предприятия «Азовсталь» ещё остаются украинские военные.