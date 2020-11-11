Власти Турции ввели запрет на курение в публичных местах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b0b8e4d4-2458-11eb-b2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/Global Look Press

Турецкие власти запретили курить на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта из-за роста в стране числа заражений коронавирусной инфекцией.

Согласно ранее изданному циркуляру, во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений. Но при курении в таких местах некоторые люди снимают маски, опускают их вниз, не используя их правильно. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта, — передает РИА Новости текст циркуляра МВД Турецкой республики.

В ведомстве подчёркивают, что важно обеспечить непрерывное ношение масок в целях предотвращения распространения коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что волна коронавирусной пандемии в республике достигло второго пика. По его словам, общее число заболевших превысило 400 тыс. человек, скончались 11 тыс.

Как сообщал NEWS.ru, турецкие власти заинтересовались в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармацевтических производств. Об этом рассказали в российском Минздраве по итогам переговоров с турецкими коллегами.