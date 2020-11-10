Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»

Турция заинтересована в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармацевтических производств, сообщили в российском Минздраве.
Переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи состоялись 10 ноября по инициативе турецкой стороны,
Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством, — говорится в сообщении.
Глава российского ведомства, в свою очередь, заверил Коджи в готовности к проведению необходимых исследований в сертифицированной лаборатории. Министры договорились приступить к реализации достигнутых договорённостей в ближайшие дни.
Как писал NEWS.ru, создатели вакцины «Спутник V» рассказали, по какой причине трое привитых от коронавируса врачей в Барнауле всё-таки заразились COVID-19.