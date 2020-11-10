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Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»

09:19, 11 ноября 2020
Фото: sputnikvaccine.com

Турция заинтересована в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармацевтических производств, сообщили в российском Минздраве.

Переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи состоялись 10 ноября по инициативе турецкой стороны, передаёт РИА Новости.

Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством, — говорится в сообщении.

Глава российского ведомства, в свою очередь, заверил Коджи в готовности к проведению необходимых исследований в сертифицированной лаборатории. Министры договорились приступить к реализации достигнутых договорённостей в ближайшие дни.

Как писал NEWS.ru, создатели вакцины «Спутник V» рассказали, по какой причине трое привитых от коронавируса врачей в Барнауле всё-таки заразились COVID-19.

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