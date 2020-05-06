Власти Турции сообщили о завершении первого этапа борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, государство прошло первую стадию противодействия пандемии.
В настоящее время начался второй этап,
Наша страна завершила первую фазу в борьбе с коронавирусом. Сейчас мы находимся в первые дни второго этапа, и гарантией нашего успеха является соблюдение [ограничительных] мер, — сказал он.
Ранее, как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что темпы распространения коронавируса в стране значительно снизились. По её словам, это говорит о преодолении первой фазы пандемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен