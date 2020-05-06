Власти Турции сообщили о завершении первого этапа борьбы с коронавирусом

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Руководитель Международного совета медсестёр Говард Кэттон рассказал о распространении коронавируса среди медицинского персонала. По его словам, как минимум 90 тысяч медработников заболели COVID-19 по всему миру.

Месяц назад этот показатель достигал только 23 тысяч, передаёт Reuters. Он отметил, что это неполные данные, так как не включают в себя информацию из некоторых стран. После анализа статистки становится...