Власти США предрекли наступление «кровавого лета» в стране

https://static.news.ru/photo/858d58f8-c22d-11eb-a15a-96000091f725_660.jpg Фото: Артур Габдрахманов/РИА Новости

В США может наступить «кровавое лето» из-за роста числа насильственных преступлений. Об этом заявили американские официальные лица. Их слова приводит The Washington Post.

Так, в столице штата Нью-Йорк, в городе Олбани были застрелены восемь человек. Шесть из них погибли в мае. Одна из перестрелок произошла во время встречи по рекламе на Facebook Marketplace, тогда была убита 15-летняя жительница города Дестини Грин. Примечательно, что стрельба произошла в тихом районе города.

Не менее 12 массовых перестрелок произошли в девяти штатах страны с 28 по 30 мая. В них погибли 11 человек и около 70 были ранены. Об этом говорится в базе данных организации Gun Violence Archive, которая отслеживает подобные инциденты.

Официальные лица в стране считают, что в ближайшие месяцы может произойти всплеск подобных преступлений. Чиновники убеждены, что возвращение в социальную жизнь после года коронавирусных ограничений выльется в различного рода насилие, отмечают журналисты.

30 мая в США не менее двух человек стали жертвами перестрелки в банкетном зале центра Country Club. Были ранены 25 человек. Злоумышленники подъехали к торговому центру на белом внедорожнике и начали стрелять по толпе людей. Их мотивы неизвестны. Днём ранее один человек был убит и шестеро получили ранения в результате инцидента в Майами.