Власти США предрекли наступление «кровавого лета» в стране

В США может наступить «кровавое лето» из-за роста числа насильственных преступлений. Об этом заявили американские официальные лица. Их слова приводит The Washington Post.
Так, в столице штата Нью-Йорк, в городе Олбани
Не менее 12 массовых перестрелок произошли в девяти штатах страны с 28 по 30 мая. В них погибли 11 человек и около 70 были ранены. Об этом говорится в базе данных организации Gun Violence Archive, которая отслеживает подобные инциденты.
Официальные лица в стране считают, что в ближайшие месяцы может произойти всплеск подобных преступлений. Чиновники убеждены, что возвращение в социальную жизнь после года коронавирусных ограничений выльется в различного рода насилие, отмечают журналисты.
30 мая в США не менее двух человек стали жертвами перестрелки в банкетном зале центра Country Club. Были ранены 25 человек. Злоумышленники подъехали к торговому центру на белом внедорожнике и начали стрелять по толпе людей. Их мотивы неизвестны. Днём ранее один человек был убит и шестеро получили ранения в результате инцидента в Майами.