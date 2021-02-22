Власти США наградили экс-генпрокурора Украины за борьбу с коррупцией

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Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка получил от Госдепартамента США специально учреждённую ведомством международную награду за успешную борьбу с коррупцией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что коррупция представляет угрозу для безопасности и стабильности на мировом уровне, служит препятствием для экономического роста, подрывает демократию, права человека и доверие к госинститутам. Американские власти считают, что успеха в борьбе с ней можно добиться только совместными усилиями и благодаря людям, которые возглавляют эти усилия.

Наряду с Рябошапкой наград удостоились ещё 11 человек. По словам Блинкена, они «вдохновляют многих своих коллег, преследующих эти идеалы по всему миру», сообщает ТАСС.

Рябошапка занимал пост генпрокурора Украины с августа 2019 года по март 2020 года. В отставку он был отправлен в связи с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции. После него ведомство возглавила Ирина Венедиктова.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский назвал меры, которые помогут в борьбе с коррупцией в стране. По его мнению, необходимо жёстко контролировать чиновников — следить за рабочим местом, прослушивать звонки и контролировать счета.